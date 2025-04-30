В WhatsApp заметили обновление, которое изменит веб-версию навсегда

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WABetaInfo .

Детали нововведения

Сейчас пользователи, которые хотят позвонить кому-либо через WhatsApp, вынуждены использовать мобильное приложение или десктопную версию для ПК и Mac. Однако WABetaInfo обнаружил новые кнопки вызова в веб-клиенте, что указывает на возможное внедрение тех же функций во всех версиях WhatsApp.

В прошлом месяце WhatsApp обновил интерфейс для бета-тестеров, добавив выпадающее меню вызова в индивидуальных и групповых чатах. Теперь, похоже, разработчики продолжают работать над расширением функциональности звонков.

WABetaInfo опубликовал скриншот предполагаемого группового чата в браузере, где впервые появились знакомые иконки камеры и телефона - как в мобильном приложении.

Когда новая функция станет доступной широкой аудитории, это сделает WhatsApp более универсальным инструментом для общения, аналогично Microsoft Teams, где можно общаться и проводить встречи прямо из браузера - без необходимости установки приложения.

WhatsApp планирует предоставить пользователям возможность совершать звонки непосредственно из своих браузеров (фото: WABetaInfo)