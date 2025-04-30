В WhatsApp заметили обновление, которое изменит веб-версию навсегда
Веб-версия WhatsApp вскоре может получить встроенные функции голосовых и видеозвонков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WABetaInfo.
Детали нововведения
Сейчас пользователи, которые хотят позвонить кому-либо через WhatsApp, вынуждены использовать мобильное приложение или десктопную версию для ПК и Mac. Однако WABetaInfo обнаружил новые кнопки вызова в веб-клиенте, что указывает на возможное внедрение тех же функций во всех версиях WhatsApp.
В прошлом месяце WhatsApp обновил интерфейс для бета-тестеров, добавив выпадающее меню вызова в индивидуальных и групповых чатах. Теперь, похоже, разработчики продолжают работать над расширением функциональности звонков.
WABetaInfo опубликовал скриншот предполагаемого группового чата в браузере, где впервые появились знакомые иконки камеры и телефона - как в мобильном приложении.
Когда новая функция станет доступной широкой аудитории, это сделает WhatsApp более универсальным инструментом для общения, аналогично Microsoft Teams, где можно общаться и проводить встречи прямо из браузера - без необходимости установки приложения.
WhatsApp планирует предоставить пользователям возможность совершать звонки непосредственно из своих браузеров (фото: WABetaInfo)
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