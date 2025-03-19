WhatsApp готує важливе оновлення, яке торкнеться всіх: що чекає на користувачів

Месенджер WhatsApp введе обмеження на кількість розсилок, які можуть відправляти як звичайні користувачі, так і бізнес-акаунти. Це дасть змогу знизити кількість небажаних повідомлень у додатку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Деталі оновлення

Найближчими тижнями компанія почне тестувати ліміти на індивідуальні розсилки. У рамках цього тесту WhatsApp встановить місячні обмеження на кількість відправлених повідомлень. Поки точні ліміти змінюватимуться, але, наприклад, Meta назвала варіант з 30 повідомленнями на місяць.

Meta також зазначила, що користувачі, які хочуть надсилати більше повідомлень широкій аудиторії, можуть використовувати оновлення в розділі "Статус" або створювати канали.

Компанія розглядає можливість введення подібних обмежень і для бізнес-акаунтів. Раніше WhatsApp Business давав змогу надсилати безкоштовні та необмежені розсилки, але тепер компанія планує запровадити платну версію цієї функції з додатковими інструментами.

У найближчі місяці Meta протестує нові персоналізовані повідомлення для розсилки оновлень продуктів або святкових розпродажів. Також користувачі бізнес-акаунтів зможуть планувати надсилання повідомлень заздалегідь. На час пілотного проекту підприємці отримають 250 персоналізованих повідомлень безкоштовно, а потім їм доведеться платити за додаткові надсилання. Поки Meta не оголосила вартість цих повідомлень.

Основна ідея цих змін - дати користувачам можливість отримувати рідкісні, але корисні розсилки, не перевантажуючи їх зайвою інформацією.

WhatsApp вже зробив кілька кроків для боротьби з нав'язливими повідомленнями, включно з обмеженням кількості маркетингових повідомлень на день. Минулого року компанія почала тестувати функцію "Відписатися", що дає змогу користувачам повідомляти, що вони не хочуть отримувати певні повідомлення від бізнесу, не блокуючи при цьому сам акаунт.

За останні кілька років WhatsApp Business став важливим джерелом доходу для Meta - керівництво компанії неодноразово відзначало його зростання в щоквартальних звітах. Базова версія WhatsApp Business залишається безкоштовною і пропонує такі функції, як посадкова сторінка, бізнес-профіль із контактними даними та можливість створення каталогу.

Однак Meta заробляє, стягуючи плату за різні типи повідомлень - маркетингові, сервісні, інформаційні та автентифікаційні - якщо вони відправляються через API WhatsApp Business.

Раніше Meta стягувала додаткову плату тільки за підписку Meta Verified. Нова функція платних розсилок стане однією з перших, доступних для підприємців, які не використовують API. Таким чином, це стане ще одним джерелом доходу для компанії.

Крім змін у системі розсилок, Meta також оновить логотип додатка WhatsApp Business.

Як зміняться іконки додатків (фото: WhatsApp Business)

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