Жодних незручностей! WhatsApp готує оновлення, яке змінить відеодзвінки

Популярний додаток WhatsApp тестує нову функцію, спрямовану на підвищення конфіденційності користувачів під час відеодзвінків. Для тих, хто не хоче відразу показувати своє обличчя перед відеодзвінком, це оновлення може стати довгоочікуваним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Що відомо про майбутній апдейт

Наразі, коли ви приймаєте відеодзвінок у WhatsApp, фронтальна камера автоматично вмикається, і немає можливості відповісти на виклик, не вмикаючи відео. Хоча для декого це не проблема, у багатьох ситуаціях користувачі воліли б залишити камеру вимкненою. Зараз єдиний варіант - прийняти виклик і потім поспіхом відключити камеру. Але скоро все зміниться.

Під час тестування останньої бета-версії WhatsApp (2.25.7.3 для Android) вдалося активувати майбутню функцію. Як видно на скриншотах, користувачі WhatsApp побачать опцію "Відключити відео" під час вхідного відеодзвінка. Якщо натиснути на неї, камера вимкнеться, і виклик буде прийнято в режимі голосового дзвінка.

Інтерфейс також відобразить повідомлення "Прийняти без відео", щоб було зрозуміло, що можна почати відеодзвінок без трансляції зображення. Якщо користувач передумає, він завжди зможе натиснути "Увімкнути відео", щоб повернутися до відеозв'язку.

Це нововведення особливо актуальне на тлі зростання кількості шахрайських схем, пов'язаних із шантажем із використанням інтимних матеріалів.

Хоча WhatsApp поки офіційно не оголосив дату релізу цієї функції, її корисність вказує на те, що вона стане доступною для всіх користувачів уже найближчим часом.

Опція "Відключити відео" при вхідному відеодзвінку (фото: Android Authority)

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