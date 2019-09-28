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Олег Винник назвал войну на Донбассе "непонятной" и ответил, чей Крым

STYLERПерсоны    28.09.2019 - 16:42
Олег Винник назвал войну на Донбассе "непонятной" и ответил, чей Крым
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник выразил свое мнение относительно оккупированного Крыма и Донбасса

Олег Винник - украинский певец, который недавно оскандалился своим участием в российском проекте "Всем мир", высказался относительно оккупированного Крыма и Донбасса. По словам певца, он считает бои в зоне АТО "непонятными". Также исполнитель считает, что разговоры об этом никому не нужны, так как это ничего не дает.

"Когда ты кричишь: "Наш Крым!"… А он не наш, на сегодняшний день. Мы имеем то, что имеем, это факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же, мы ничего не решаем", - цитирует певца телеканал СТБ.

Олег сообщил, что за Крым не сражался ни один солдат. Также артист считает, что Крым у Украины не забирали.

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"И если быть конкретно откровенным, то за Крым не умер ни один солдат, не погиб. Что дорого: Крым или Донбасс? Или Украина? Почему мы делим, почему мы ставим акценты на какие-то вещи. Я не считаю, что Крым… забрали и он дороже всего другого: жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, которая называется АТО. И в конце концов, этому конца пока что нет", - подытожил певец.

К слову, Олег прокомментировал свое участие в российском проекте "Мы за мир" и сказал, что его видео там использовано без его ведома.

"Что касается использования моего видео в клипе, то я об этом вообще не знаю. Это не мое дело, я об этом ни с кем не договаривался. Мое имя, моя личность использована без моего ведома", - сказал артист.

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Новости Украины Олег Винник
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