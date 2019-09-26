ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Было как-то не по себе: Винник рассказал, зачем ему аж шесть телохранителей

STYLERПерсоны    26.09.2019 - 16:00
Было как-то не по себе: Винник рассказал, зачем ему аж шесть телохранителей
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник признался, что пользуется услугами бодигардов

Олег Винник пользуется услугами сразу шести персональных телохранителей. Популярный певец в комментарии программе "Зірковий шлях" признался, что хочет жить без охраны, но пока у него это не получается.

При этом артист отметил, что пока у него не случалось ничего критического, чтобы его ребята демонстрировали свою силу, спасая звезду.

"Бывают такие вещи, что даже человек тебе ничего не хочет сделать, просто тебя любят и бегут на тебя, обнимают. И здесь должен быть человек, который будет ставить в очередь, скажем, людей. Не могут все прибежать тебя обнять за шею, 20-30 человек и одновременно сделать при этом фото, и поцеловать. Поэтому нужен охранник", - делится Винник.

Было как-то не по себе: Винник рассказал, зачем ему аж шесть телохранителей

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Но певец все же мечтает, что когда-то сможет свободно "дышать" без охраны. Например, в собственном доме, который хочет когда-нибудь построить.

"Мне было как-то очень не по себе, чтобы я построил дом и вокруг него стояла охрана. Для чего такой дом? Я хочу спать спокойно, открыв окно, дышать свежим воздухом, смотреть на озеро. Быть свободным человеком. А жизнь я не вижу, чтобы вокруг твоего дома стояла охрана", - говорит Винник.

Было как-то не по себе: Винник рассказал, зачем ему аж шесть телохранителей

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародии Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней
Новости Украины Олег Винник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь