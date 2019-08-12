Взяли на абордаж: в сеть слили видео курьезной погони "копов" за нарушителем

В результате ДТП пострадало еще одно авто
Дорожно-транспортное происшествие в Харькове произошло в результате погони, которую ночью 11 августа устроили полицейские на Toyota Prius и нарушители на Opel Astra. Погоня закончилась тем, что патрульные протаранили пытавшийся от них сбежать автомобиль "под зад". Видео с курьезной погоней публикуют различные паблики в Facebook.
После того, как на проспекте Науки Prius патрульных догнал Opel с номерными знаками Донецкой области AH2857KP, последнее авто въехало еще и в Daewoo Lanos.
Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/h.saltovka)
По словам очевидцев, "копы" просили Opel остановиться из-за нарушения, но он их проигнорировал.
"А в Харькове ночью копы гнались за бухим водилой Opel (AH2857KP). Гнались долго, видимо им это надоело, и они пошли на абордаж.
Ну, а что? Как еще?" - пишет Киев Оперативный.
Отметим, что от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)
Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Стоит отметить, что пользователей сети позабавил "инновационный способ" патрульной полиции по поимке нарушителей. Facebook пестрит комментариями под видео.
Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (скрин: facebook.com)
Напомним, известная балерина, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в жуткой аварии под Полтавой, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа.
Ранее также сообщалось, что под Ровно в ДТП погиб 43-летний владелец футбольного клуба "Малинск" Анатолий Онищук.
К слову, недавно велосипедист на полной скорости врезался в 87-летнюю бабушку в Херсоне. Женщина получила тяжелые травмы и готовится к сложной операции.