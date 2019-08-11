Известная украинская балерина погибла в страшной аварии под Полтавой: детали и фото

Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: torange.biz)

Балерина погибла в автокатастрофе, когда возвращалась с мужем домой из отпуска

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в жуткой аварии, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа. Об этом заявил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

ДТП произошло в день, когда 31-летняя балерина возвращалась со своим мужем из отпуска в Италии. Они ехали на маршрутке из Борисполя в Харьков. После множественных травм Исакова скончалась в Решетиловской центральной районной больнице Полтавской области.

Светлана Исакова (фото: facebook.com/oleg.orishchenko)

По данным полиции, инцидент произошел около часа ночи на автодороге М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" между селами Белоцерковское и Коноплянка. 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35", которым управлял водитель 1976 года рождения.

Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)

В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте, а балерина Светлана Исакова умерла уже в больнице. Водитель микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)

О дате и месте прощания со Светланой будет известно в понедельник, 12 августа.

Светлана Исакова погибла в жутком ДТП под Полтавой (фото: pl.npu.gov.ua)

Пользователи сети шокированы такой новостью и принесли свои соболезнования.

Какой ужас. Светлая память;

Невозможно поверить... Одна из самых светлых личностей. Светлая память!

Огромную потерю понес украинский балет. Любим, помним, скорбим;

Хорошие люди и Богу нужны. Нам остается сожалеть что мало наслаждались ее искусством. Поэтому должны ценить оставшееся и помнить ее;

Не хочу, не могу поверить в такую страшную трагедию! Светлый-светлый человечек, всегда с доброй улыбкой на милом лице! Она так любила жизнь! Еще раз убеждаешься в том, что Господь забирает к себе лучших. Светлая память, тебе, Светлая наша девочка! Соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами.

Мои соболезнования близким. Как такое могло случиться? Талантливая, молодая, успешная. Почему уходят такие люди? Где справедливость… Светлая память.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Ровно в жутком ДТП погиб 43-летний владелец футбольного клуба "Малинск" Анатолий Онищук. В аварии также умерла и его 40-летняя жена.

Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП на Закарпатье пострадали двое детей.