Взяли на абордаж: у мережу злили відео курйозної погоні "копів" за порушником

В результаті ДТП постраждало ще одне авто
Дорожньо-транспортна пригода в Харкові сталася в результаті погоні, яку вночі 11 серпня влаштували поліцейські на Toyota Prius і порушники на Opel Astra. Гонитва закінчилася тим, що патрульні протаранили автомобіль, що намагався від них втекти, "під зад". Відео з курйозної погонею публікують різні пабліки в Facebook.
Після того, як на проспекті Науки Prius патрульних наздогнав Opel з номерними знаками Донецької області AH2857KP, останнє авто в'їхало ще і в Daewoo Lanos.
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/h.saltovka)
За словами очевидців, "копи" просили Opel зупинитися через порушення, але він їх проігнорував.
"А в Харкові вночі копи гналися за бухим водилою Opel (AH2857KP). Гналися довго, мабуть їм це набридло, і вони пішли на абордаж.
Ну, а що? Як ще?" - пише Київ Оперативний.
Зазначимо, що від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився.
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Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Варто відзначити, що користувачів мережі потішив "інноваційний спосіб" патрульної поліції по затриманню порушників. Facebook рясніє коментарями під відео.
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, відома балерина, провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в страшній аварії під Полтавою, яка сталася в ніч з 10 на 11 серпня.
Раніше також повідомлялося, що під рівним у ДТП загинув 43-річний власник футбольного клубу "Малинськ" Анатолій Онищук.
До речі, нещодавно велосипедист на повній швидкості врізався в 87-річну бабусю у Херсоні. Жінка отримала важкі травми і готується до складної операції.