Ужас: в Киеве мусоровоз раздавил человека около ЗАГСа (видео)

Иллюстративное фото: ДТП (РБК-Украина)

Смертельное ДТП произошло на бульваре Верховной Рады

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза - грузовик совершил наезд на мужчину, и в результате полученных травм пострадавший скончался. Об этом передает "Информатор".

Инцидент случился около семи часов вечера 11 августа на бульваре Верховной Рады и Днепровском районе.

Во дворе около ЗАГСа водитель мусоровоза MAN сдавал назад и переехал человека. Он услышал крик пострадавшего, остановился и вышел проверить, что случилось. Заметив человека под колесами, водитель вызвал "скорую" и полицию.

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем мужчине помочь не могли и только констатировать смерть.

В Киеве мусоровоз раздавил мужчину (Фото: kiev.informator.ua)

По словам свидетелей, буквально за пять минут до трагедии мужчина сидел прямо на дороге на корточках.

На вид погибшему было около 35 лет.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

Видео: informator.ua

Пользователи сети шокированы инцидентом и отмечают, что хоть водитель мусоровоза и должен был быть внимательным за рулем, погибший также сидел в опасном месте у дороги. Также высказывается предположение, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения.

Ужас;

Не защищаю водителя мусоровоза... но чувак бы еще б на проезжей части сел...

Это не впервой;

Жесть...

Мужчина трезвый был?

Понабирают водителей козлов...

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Ранее мы писали о том, что в Киеве ветеран АТО остался без руки из-за собственной халатности - мужчина выгружал мусор в мусоровоз, механизм которого и оторвал ему руку.

Напомним, прошлым летом в Закарпатской области водитель мусоровоза наехал на пожилого пешехода. В результате аварии пенсионер погиб.