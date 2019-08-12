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Взяли на абордаж: в сеть слили видео курьезной погони "копов" за нарушителем

STYLERПроисшествия    12.08.2019 - 11:39
Взяли на абордаж: в сеть слили видео курьезной погони "копов" за нарушителем
Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (коллаж: РБК-Украина)

В результате ДТП пострадало еще одно авто

Дорожно-транспортное происшествие в Харькове произошло в результате погони, которую ночью 11 августа устроили полицейские на Toyota Prius и нарушители на Opel Astra. Погоня закончилась тем, что патрульные протаранили пытавшийся от них сбежать автомобиль "под зад". Видео с курьезной погоней публикуют различные паблики в Facebook.

После того, как на проспекте Науки Prius патрульных догнал Opel с номерными знаками Донецкой области AH2857KP, последнее авто въехало еще и в Daewoo Lanos.

 

Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/h.saltovka)

По словам очевидцев, "копы" просили Opel остановиться из-за нарушения, но он их проигнорировал.

"А в Харькове ночью копы гнались за бухим водилой Opel (AH2857KP). Гнались долго, видимо им это надоело, и они пошли на абордаж. 
Ну, а что? Как еще?" - пишет Киев Оперативный.

Отметим, что от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

 

А в Харькове ночью копы гнались за бухим водилой #Opel (#AH2857KP). Гнались долго, видимо им это надоело, и они пошли на абордаж. Ну, а что? Как ещё? P.S: в результате #ДТП Opel ещё и въехал в #Daewoo. От прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

 

На пр. Науки копы устроили погоню за Opel Astra. И в итоге догнали ударом под зад

Опубліковано ХС • Харьков Неділя, 11 серпня 2019 р.

Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что пользователей сети позабавил "инновационный способ" патрульной полиции по поимке нарушителей. Facebook пестрит комментариями под видео.

  • Минус еще один "приус".
  • Ну хоть догнали.
  • И ремонт полицейской машины за наш счет.
  • Доездились домбаситы.
  • Брать тараном машиной из фольги универсал, ну-ну...

Взяли на абордаж: в сеть слили видео курьезной погони &quot;копов&quot; за нарушителемВзяли на абордаж: в сеть слили видео курьезной погони &quot;копов&quot; за нарушителем

Погоня полиции за нарушителем в Харькове закончилась ДТП (скрин: facebook.com)

Напомним, известная балерина, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в жуткой аварии под Полтавой, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа. 

Ранее также сообщалось, что под Ровно в ДТП погиб 43-летний владелец футбольного клуба "Малинск" Анатолий Онищук.

К слову, недавно велосипедист на полной скорости врезался в 87-летнюю бабушку в Херсоне. Женщина получила тяжелые травмы и готовится к сложной операции.

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