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Взяли на абордаж: у мережу злили відео курйозної погоні "копів" за порушником

STYLERПодії    12.08.2019 - 11:41
Взяли на абордаж: у мережу злили відео курйозної погоні "копів" за порушником
Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (колаж: РБК-Україна)

В результаті ДТП постраждало ще одне авто

Дорожньо-транспортна пригода в Харкові сталася в результаті погоні, яку вночі 11 серпня влаштували поліцейські на Toyota Prius і порушники на Opel Astra. Гонитва закінчилася тим, що патрульні протаранили автомобіль, що намагався від них втекти, "під зад". Відео з курйозної погонею публікують різні пабліки в Facebook.

Після того, як на проспекті Науки Prius патрульних наздогнав Opel з номерними знаками Донецької області AH2857KP, останнє авто в'їхало ще і в Daewoo Lanos.

 

Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/h.saltovka)

За словами очевидців, "копи" просили Opel зупинитися через порушення, але він їх проігнорував.

"А в Харкові вночі копи гналися за бухим водилою Opel (AH2857KP). Гналися довго, мабуть їм це набридло, і вони пішли на абордаж.
Ну, а що? Як ще?" - пише Київ Оперативний.

Зазначимо, що від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

 

А в Харкові вночі копи гналися за бухим водилой #Opel (#AH2857KP). Гналися довго, мабуть їм це набридло, і вони пішли на абордаж. Ну, а що? Як ще? P. S: в результаті #ДТП Opel ще і в'їхав в #Daewoo. Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння відмовився.

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

 

На пр. Науки копи влаштували погоню за Opel Astra. І в підсумку наздогнали ударом під зад

Опубліковано ХС • Харків Неділя, 11 серпня 2019 р.

Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що користувачів мережі потішив "інноваційний спосіб" патрульної поліції по затриманню порушників. Facebook рясніє коментарями під відео.

  • Мінус ще один "пріус".
  • Ну хоч наздогнали.
  • І ремонт поліцейської машини за наш рахунок.
  • Доїздились домбасіти.
  • Брати тараном машиною з фольги універсал, ну-ну...

Взяли на абордаж: у мережу злили відео курйозної погоні &quot;копів&quot; за порушникомВзяли на абордаж: у мережу злили відео курйозної погоні &quot;копів&quot; за порушником

Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася ДТП (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, відома балерина, провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в страшній аварії під Полтавою, яка сталася в ніч з 10 на 11 серпня.

Раніше також повідомлялося, що під рівним у ДТП загинув 43-річний власник футбольного клубу "Малинськ" Анатолій Онищук.

До речі, нещодавно велосипедист на повній швидкості врізався в 87-річну бабусю у Херсоні. Жінка отримала важкі травми і готується до складної операції.

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