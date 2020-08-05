Во взрыве в Бейруте виноват русский: бросил селитру и одесских моряков

Во взрыве в столице Ливана Бейруте нашли российский след. Как оказалось, судно с грузом селитры, а также с одесским экипажем бросил в порту осенью 2013-го бизнесмен из России.

Более шести лет назад сухогруз Rhosus с 2750 тоннами аммиачной селитры - нитрата аммония, который детонировал 4 августа - был арестован в порту Бейрута. Об этом сообщает Думская со ссылкой на Высший совет обороны Ливана.

Украинский экипаж требует освобождения из арестованного судна (фото: dumskaya.net)

Хозяин судна Rhosus - российский бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска бросил судно, прибывшее под флагом Молдовы.

Тогда восемь украинских моряков, среди которых трое одесситов, около года находились на борту. Их освободили оттуда усилиями благотворительного фонда "Ассоль" и украинского консульства.

Судно Rhosus в порту Бейрута (фото: dumskaya.net)

Сейчас бизнесмен проживает на Кипре, а судно до вчерашнего дня ржавело в порту Бейрута.

Селитра же сначала была перемещена в "подходящее место", а затем ее сгрузили в склад №12. 20 июля генпрокурор Ливана составил доклад о ненадлежащем хранении опасного груза. В стене складского помещения была дыра, дверь не закрывалась. Тогда комиссия постановила заделать брешь.

Работники чинят ворота на складе с селитрой (фото: dumskaya.net)

Во время сварочных работ искра попала в помещение, из-за чего произошло возгорание. Когда огонь добрался до селитры, произошел тот самый взрыв, который услышали на Кипре - за 250 километров от Бейрута... На том самом острове, где живет бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин.

Напомним, что взрыв в столице Ливана Бейруте прогремел вечером 4 августа. Полностью разрушен порт и здания поблизости. Взрывной волной выбило окна, двери в домах, повредило автомобили в радиусе до 10 километров.

На данный момент известно уже о 100 погибших и свыше 4000 пострадавших.

Ранее мы писали, что взрыв в Бейруте показали в домах, офисах и церквях. Взрослые и дети забивались под столы.