Взрыв в Ливане: погибли по меньшей мере 100 человек

Также в результате взрыва пострадали 4 тысячи человек
В результате взрыва в Ливане погибли по меньшей мере 100 человек, а также 4 тысячи человек пострадали. Основные улицы города и автомобили разбиты, а фасады домов разрушены в городе Бейрут.
Об этом сообщает Associated Press.
Информацию о таком количестве погибших предоставил ливанский Красный Крест.
РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствия и колоссальные разрушения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.
Отметим, что в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.