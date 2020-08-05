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Взрыв в Ливане: погибли по меньшей мере 100 человек

Бейрут, Среда 05 августа 2020 09:50
Взрыв в Ливане: погибли по меньшей мере 100 человек
Фото: взрыв в Бейруте (alarabiya.net)
Автор: РБК-Украина

Также в результате взрыва пострадали 4 тысячи человек

В результате взрыва в Ливане погибли по меньшей мере 100 человек, а также 4 тысячи человек пострадали. Основные улицы города и автомобили разбиты, а фасады домов разрушены в городе Бейрут.

Об этом сообщает Associated Press.

Информацию о таком количестве погибших предоставил ливанский Красный Крест.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствия и колоссальные разрушения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Отметим, что в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

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