У вибуху в Бейруті винен росіянин: покинув селітру і одеських моряків

У вибуху у столиці Лівану Бейруті знайшли російський слід. Як виявилося, судно з вантажем селітри, а також з одеським екіпажем кинув у порту восени 2013-го бізнесмен з Росії.

Понад шість років тому суховантаж Rhosus з 2750 тонн аміачної селітри - нітрату амонію, який детонував 4 серпня - був арештований в порту Бейрута. Про це повідомляє Думська з посиланням на Вищу раду оборони Лівану.

Український екіпаж вимагає звільнення з арештованого судна (фото: dumskaya.net)

Господар судна Rhosus - російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська кинув судно, що прибуло під прапором Молдови.

Тоді вісім українських моряків, серед яких троє одеситів, близько року перебували на борту. Їх звільнили звідти зусиллями благодійного фонду "Ассоль" і українського консульства.

Судно Rhosus в порту Бейрута (фото: dumskaya.net)

Зараз бізнесмен проживає на Кіпрі, а судно до вчорашнього дня іржавіло в порту Бейрута.

Селітра ж спочатку була переміщена у "відповідне місце", а потім її вивантажили в склад №12. 20 липня генпрокурор Лівану склав доповідь про неналежне зберігання небезпечного вантажу. В стіні складського приміщення була діра, двері не зачинялися. Тоді комісія постановила закрити пролом.

Працівники чинять ворота на складі з селітрою (фото: dumskaya.net)

Під час зварювальних робіт іскра потрапила в приміщення, через що сталося загоряння. Коли вогонь добрався до селітри, стався той самий вибух, який почули на Кіпрі - за 250 кілометрів від Бейрута... На тому самому острові, де живе бізнесмен з Хабаровська Ігор Гречушкін.

Нагадаємо, що вибух у столиці Лівану Бейруті прогримів увечері 4 серпня. Повністю зруйнований порт і будівлі поблизу. Вибуховою хвилею вибило вікна, двері в будинках, пошкоджено автомобілі в радіусі до 10 кілометрів.

На цей час відомо вже про 100 загиблих і понад 4000 постраждалих.

Раніше ми писали, що вибух у Бейруті показали в будинках, офісах і церквах. Дорослі і діти забивалися під столи.