ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Думали, что атака Израиля: украинка рассказала о взрыве в порту Бейрута

Ливан, Бейрут, Среда 05 августа 2020 05:18
Думали, что атака Израиля: украинка рассказала о взрыве в порту Бейрута
Фото: последствия взрыва в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Артур Родивилов

По ее словам, дом начал шататься, как от землетрясения

Студентка из Украины, которая учится в ливанском университете "Каслик", Ирина Карапата находилась за 5 километров от взрыва. Она рассказала, что почувствовала в тот момент и что происходит сейчас в Бейруте.

Об этом пишет Hromadske.

Женщина говорит, что сначала почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

"Через минуту дом начал шататься, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше - паника, посыпались окна у соседей", - рассказала украинка.

По ее словам, первая мысль была, что это атака Израиля.

"Сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое-где и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - рассказала она.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в МВД Ливана заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой.

В нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БейрутВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь