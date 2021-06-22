Взрыв дома в Киеве: какую на самом деле помощь получили пострадавшие

По словам Оксаны Ходорыч, которая проживала в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где 21 июня 2020 года взорвался газ и произошло обрушение, ее семья имеет право собственности в ЖК "Днепровский", но комплекс под заселение еще не сдан.

"Начали пускать понемногу наших соседей на ремонт. Мы еще на ремонт не заходили", - говорит киевлянка.

Также женщина рассказала, какую еще помощь как пострадавшей от взрыва она получала в течение года.

"Мы получили от Дарницкой госадминистрации 50 тысяч гривен, 2,5 тысячи на восстановление документов. От Киевской госадминистрации мы получили помощь из расчета 2950 за метр квадратный на ремонт и 120 тысяч на приобретение мебели. В каждой семье это разные суммы. У нас получилось 311 тысяч", - объяснила она.

Оксана отметила, что у других бывших соседей ситуации совершенно разные, и некоторых сейчас просят покинуть предоставленное социальное жилье.

"7 семей еще не обладают правом собственности. Они получили сертификаты на недострой, который должен быть сдан в первом квартале 2022 года. А теперь этот дом будет сдан в третьем квартале. Людям жить пока негде. Из социального жилья их уже просят уехать. Они говорят: "Мы ускорить этот вопрос не можем. Мы уже год в подвешенном состоянии", - рассказала женщина.

Также она добавила, что несмотря на различные сообщения в прессе о расселении пострадавших от взрыва дома на Позняках в новое жилье, это не совсем так.

"Все уверены, что мы уже устроились, спрашивают: "Оксана, ты уже в новой квартире?". Всем сообщаю: "Нет, никакой квартиры еще нет", - сказала жительница Киева.