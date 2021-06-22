Вибух будинку в Києві: яку насправді допомогу отримали постраждалі

За словами Оксани Ходорич, яка проживала в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня 2020 року вибухнув газ і сталося обвалення, її сім'я має право власності в ЖК "Дніпровський", але комплекс під заселення ще не зданий.

"Почали пускати потроху наших сусідів на ремонт. Ми ще на ремонт не заходили", - каже киянка.

Також жінка розповіла, яку ще допомогу як постраждалої від вибуху вона отримувала протягом року.

"Ми отримали від Дарницької держадміністрації 50 тисяч гривень, 2,5 тисячі на відновлення документів. Від Київської держадміністрації ми отримали допомогу з розрахунку 2950 за метр квадратний на ремонт і 120 тисяч на придбання меблів. У кожній родині це різні суми. У нас вийшло 311 тисяч", - пояснила вона.

Оксана зазначила, що в інших колишніх сусідів ситуації абсолютно різні, і деяких зараз просять покинути надане соціальне житло.

"7 сімей ще не володіють правом власності. Вони отримали сертифікати на недобудову, яка мала бути здана в першому кварталі 2022 року. А тепер цей будинок буде зданий в третьому кварталі. Людям жити поки ніде. З соціального житла їх вже просять виїхати. Вони кажуть: "Ми прискорити це питання не можемо. Ми вже рік у підвішеному стані", - розповіла жінка.

Також вона додала, що незважаючи на різні повідомлення в пресі про розселення постраждалих від вибуху будинку на Позняках в нове житло, це не зовсім так.

"Всі впевнені, що ми вже влаштувалися, запитують: "Оксана, ти вже в новій квартирі?". Всім повідомляю: "Ні, ніякої квартири ще немає", - сказала мешканка Києва.