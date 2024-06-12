Близнюки Візлі: який зараз вигляд мають знамениті брати з "Гаррі Поттера" (фото)

Пам'ятаєте братів-близнюків Фреда і Джорджа Візлі з "Гаррі Поттера", які не могли прожити і дня без жартів?

РБК-Україна (проект Styler) вирішило з’ясувати, як склалося їхнє життя після завершення зйомок останньої частини франшизи і який вигляд вони мають зараз.

Як зараз виглядають брати Візлі

Знаменитих рудих братів-близнюків Фреда і Джорджа Візлі втілили на екрані Джеймс і Олівер Фелпс.

На момент початку зйомок цієї саги їм було всього по 14 років. Цікаво, що про прослуховування випадково дізналася їхня мама, хоча до цього вони не мали жодного досвіду. Затвердження на ролі стало несподіванкою для всіх.

Джеймс і Олівер Фелпс (фото: кадр з фільму)

Після завершення проєкту обидва брати продовжили акторську кар'єру. На деякий час їхні шляхи розійшлися: Джеймс знявся у фільмі жахів, а Олівер - у біографічному фільмі про життя Пікассо.

Однак пізніше близнюки знову об'єдналися і знялися разом у кількох фільмах.

Сьогодні брати Фелпс більше не беруть участі у зйомках, але активно займаються благодійністю, спрямованою на захист довкілля та розвиток медицини, включно з дослідженнями онкологічних захворювань.

Крім того, Джеймс і Олівер активно займаються спортом. Попри те, що під час зйомок їм довелося відмовитися від гольфу, зараз вони знаходять час для цього улюбленого хобі, що підтверджують їхні профілі у соцмережах.

Джеймс і Олівер Фелпс (фото: instagram.com/jamesphelps_pictures)