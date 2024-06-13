"Уже зажимается с другой". Бойфренд украинской певицы сбежал в Россию: что известно

Любимый парень популярной украинской певицы Ульяны Ройс сбежал в Россию и уже закрутил роман с представительницей "болотного" шоу-биза.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на посты артистки в TikTok .

В роликах Ульяна не раскрывает имя бывшего, но признается: их отношения носили довольно серьезный характер, ведь до разрыва пара жила вместе и активно строила планы на будущее.

Ульяна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однако мужчина за два месяца до полномасштабного вторжения России в Украину принял рабочее предложение по переезду в РФ.

"Первые три дня мы поддерживали связь, после чего общение становилось все более односторонним. Писала я, а ответы получала только ночью… Если вообще их получала", - рассказывает Ройс.

Ульяна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

"И вот в очередной раз я захожу в TikTok или Instagram и вижу видео, которое разнеслось по всем новостным пабликам, где мой парень танцует, зажимается и целуется с довольно публичной девушкой", - делится певица.

И хотя Ульяна не говорит, кто ее экс-бойфренд, но подписчики звезды "вычислили" его.

Им оказался тиктокер Тен Юджин, долгое время строивший карьеру в Украине, но в настоящее время ведущий свой блог наряду с российскими блогерами.

Тен Юджин (скриншот)

Кто такая Ульяна Ройс

Ульяна Лысенко родилась 21 апреля 2002 года в Мариуполе.

С 6 лет девушка начала профессионально заниматься танцами, а с 10 лет - вокалом.

В 2014 году окончила художественную школу в родном городе, после этого училась в Киевском университете им. Т. Шевченко. Изучает японский, корейский и английский языки.

Ульяна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

В свое время ролик Ульяны в TikTok, снятый на съемках клипа "Мои правила" набрал 10 млн просмотров менее чем за месяц, что стало рекордом среди украинского шоу-бизнеса.

Стиль музыки Ройс, по ее словам, это "коллабы философии и украинского современного молодежного саунда".