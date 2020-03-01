Взгляд не оторвать: счастливая Ани Лорак удивила фанатов

Ани Лорак удивила модным нарядом
Ани Лорак, которая нередко подвергается критике, на этот раз приятно удивила фанатов своим внешним видом. Соответствующую публикацию артистка разместила в социальной сети Instagram.
"С первым днем весны! С прощеным воскресеньем!", - лаконично подписала публикацию Ани Лорак. На снимке известная певица мило улыбается, сидя на диване.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники Ани Лорак были удивлены внешним видом исполнительницы. Так, фаны отметили, что певица в последнее время выглядит довольно хорошо и поздравили ее с праздником:
Ранее Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой.
Также мы писали, что Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото.