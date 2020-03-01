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Взгляд не оторвать: счастливая Ани Лорак удивила фанатов

STYLERПерсоны    01.03.2020 - 15:42
Взгляд не оторвать: счастливая Ани Лорак удивила фанатов
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила модным нарядом

Ани Лорак, которая нередко подвергается критике, на этот раз приятно удивила фанатов своим внешним видом. Соответствующую публикацию артистка разместила в социальной сети Instagram.

"С первым днем весны! С прощеным воскресеньем!", - лаконично подписала публикацию Ани Лорак. На снимке известная певица мило улыбается, сидя на диване.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак были удивлены внешним видом исполнительницы. Так, фаны отметили, что певица в последнее время выглядит довольно хорошо и поздравили ее с праздником:

  • От вас взгляд не оторвать.
  • Какая Вы красивая!
  • Ну нереальная. и Вас. Хорошего дня и настроения.
  • Взаимно, и тебя с весной.
  • Расцвела.
  • Богиня.
  • Какое тепло и свет исходит от фото! С первым днем весны.
  • Невероятная! Красивая и счастливая! Супер.

Ранее Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой.

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