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На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото

STYLERПерсоны    16.02.2020 - 15:29
На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото
Ани Лорак опубликовала новое фото

Ани Лорак впечатлила глубоким декольте

Ани Лорак снова удивила поклонников необычным образом. В этот раз критики в сторону исполнительницы было значительно меньше, нежели обычно. К тому же, подписчиков увлек необычный опрос, который исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.

"Есть только один вопрос. На какой стороне играешь ты?" - подписала снимок Ани Лорак. На фото певица позирует с распущенными волосами и броским мейкапом. Часть лица при этом находится в тени.

На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фотоАни Лорак опубликовала новое фото (instagram.com/anilorak)

Большая часть подписчиков решила поддержать беседу с исполнительницей. Фанаты принялись живо отвечать на вопрос Ани Лорак. Были и те, кто отметил, что у певицы печальный взгляд:

  • Вы вдохновляете быть только на стороне доброты!
  • Каролина, Вы очень красивая!
  • На светлой, но темную иногда тоже полезно включать.
  • Надеюсь, это обложка к очередному альбому.
  • Сколько же в вас красоты и любви! Слов нет, чтоб описать!
  • Грустная...
  • Губки вкусные!
  • Безусловно, на светлой, где видно ваши глаза, ваши эмоции, ваши необъятную открытую душу. Без прикрас, без привлечения излишнего внимания. Искренне.

На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото

скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото

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