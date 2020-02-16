На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото

Ани Лорак опубликовала новое фото

Ани Лорак впечатлила глубоким декольте

Ани Лорак снова удивила поклонников необычным образом. В этот раз критики в сторону исполнительницы было значительно меньше, нежели обычно. К тому же, подписчиков увлек необычный опрос, который исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.

"Есть только один вопрос. На какой стороне играешь ты?" - подписала снимок Ани Лорак. На фото певица позирует с распущенными волосами и броским мейкапом. Часть лица при этом находится в тени.

Ани Лорак опубликовала новое фото (instagram.com/anilorak)

Большая часть подписчиков решила поддержать беседу с исполнительницей. Фанаты принялись живо отвечать на вопрос Ани Лорак. Были и те, кто отметил, что у певицы печальный взгляд:

Вы вдохновляете быть только на стороне доброты!

Каролина, Вы очень красивая!

На светлой, но темную иногда тоже полезно включать.

Надеюсь, это обложка к очередному альбому.

Сколько же в вас красоты и любви! Слов нет, чтоб описать!

Грустная...

Губки вкусные!

Безусловно, на светлой, где видно ваши глаза, ваши эмоции, ваши необъятную открытую душу. Без прикрас, без привлечения излишнего внимания. Искренне.

скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)