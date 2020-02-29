Началова или Повалий? Ани Лорак перестали узнавать фанаты

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Ани Лорак перестали узнавать фанаты. Они все чаще путают исполнительницу с другими артистками, что вызывает некоторые вопросы. Соответствующие комментарии можно встретить под публикацией исполнительницы в Instagram.

На фото Ани Лорак предстала в халате. Волосы распущены, на лице широкая улыбка. Кажется, у исполнительницы давно не было такого хорошего настроения.

Кроме того, украинская певица показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала", премьера которого запланирована на 3 марта. В коротком ролике можно заметить несколько необычных образов.

"С первым весенним солнцем встречайте моё новое долгожданное видео #ябылетала!" - лаконично подписала Ани Лорак.

Подписчики отметили, что Лорак совсем на себя не похожа. Кроме того, что касается ее творчества - фанаты посчитали, что клипы артистки стали однообразными и скучными:

Не узнала пока не увидела никнейм.

На Повалий похожа.

А мне Началову напомнила.

Я, если честно, не узнала.

Клип похож на "Мы нарушаем". Такое ощущение, что их снимали в один день. Однообразные клипы стали.



Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Напомним, что ранее популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.