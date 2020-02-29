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Началова или Повалий? Ани Лорак перестали узнавать фанаты

STYLERПерсоны    29.02.2020 - 12:25
Началова или Повалий? Ани Лорак перестали узнавать фанаты
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Ани Лорак перестали узнавать фанаты. Они все чаще путают исполнительницу с другими артистками, что вызывает некоторые вопросы. Соответствующие комментарии можно встретить под публикацией исполнительницы в Instagram.

На фото Ани Лорак предстала в халате. Волосы распущены, на лице широкая улыбка. Кажется, у исполнительницы давно не было такого хорошего настроения.

Кроме того, украинская певица показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала", премьера которого запланирована на 3 марта. В коротком ролике можно заметить несколько необычных образов.

"С первым весенним солнцем встречайте моё новое долгожданное видео #ябылетала!" - лаконично подписала Ани Лорак.

Подписчики отметили, что Лорак совсем на себя не похожа. Кроме того, что касается ее творчества - фанаты посчитали, что клипы артистки стали однообразными и скучными:

  • Не узнала пока не увидела никнейм.
  • На Повалий похожа.
  • А мне Началову напомнила.
  • Я, если честно, не узнала.
  • Клип похож на "Мы нарушаем". Такое ощущение, что их снимали в один день. Однообразные клипы стали.

Началова или Повалий? Ани Лорак перестали узнавать фанаты

Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Началова или Повалий? Ани Лорак перестали узнавать фанаты

Напомним, что ранее популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.

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