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Словно статуэтка: Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 14:00
Словно статуэтка: Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила изящной фигурой

Ани Лорак опубликовала в соцсети фото и приятно удивила поклонников своим молодым видом. Соответствующий снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Ани Лорак позирует на снимке в облегающем черном платье с глубоким декольте, которое удачно подчеркивает ее кукольную фигуру. "Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?" - спросила у фанов исполнительница.

Поклонники тут же принялись отвечать на вопрос Ани Лорак, разделившись при этом на две группы. Помимо того, некоторые решили отметить, что у артистки хорошая фигура:

  • Цвет!
  • Черно-белый снимок лучше.
  • Обе фотографии невероятно красивые. Смотреть на вас-одно удовольствие.
  • Словно статуэтка!
  • На первом фото намного ярче выражена эмоция.
  • Вы прекрасны на любом фото.
  • Идеально, просто супер
  • И так, и так круто, эмоции не спрячешь.
  • Черно-белая фотография передает больше эмоций и переживаний, чем цветная. А так, обе фотографии выглядят отлично.

Словно статуэтка: Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой

Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой

Напомним, что ранее популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.

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