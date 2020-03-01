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Погляд не відірвати: щаслива Ані Лорак здивувала фанатів

STYLERПерсони    01.03.2020 - 15:42
Погляд не відірвати: щаслива Ані Лорак здивувала фанатів
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак здивувала модним вбранням

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці, на цей раз приємно здивувала фанатів своїм зовнішнім виглядом. Відповідну публікацію артистка розмістила в соціальній мережі Instagram.

"З першим днем весни! З прощеною неділею!", - лаконічно підписала публікацію Ані Лорак. На знімку відома співачка мило посміхається, сидячи на дивані.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак були здивовані зовнішнім виглядом виконавиці. Так, фани відзначили, що співачка останнім часом виглядає досить добре і привітали її зі святом:

  • Від вас погляд не відірвати.
  • Яка Ви красива!
  • Ну нереальна. і Вас. Гарного дня і настрою.
  • Взаємно, і тебе з весною.
  • Розцвіла.
  • Богиня.
  • Яке тепло і світло виходить від фото! З першим днем весни.
  • Неймовірна! Красива і щаслива! Супер.

Раніше Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою.

Також ми писали, що Ані Лорак влаштувала цікаве опитування і опублікувала гаряче фото.

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