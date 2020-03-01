Погляд не відірвати: щаслива Ані Лорак здивувала фанатів

Ані Лорак здивувала модним вбранням
Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці, на цей раз приємно здивувала фанатів своїм зовнішнім виглядом. Відповідну публікацію артистка розмістила в соціальній мережі Instagram.
"З першим днем весни! З прощеною неділею!", - лаконічно підписала публікацію Ані Лорак. На знімку відома співачка мило посміхається, сидячи на дивані.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники Ані Лорак були здивовані зовнішнім виглядом виконавиці. Так, фани відзначили, що співачка останнім часом виглядає досить добре і привітали її зі святом:
Раніше Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою.
Також ми писали, що Ані Лорак влаштувала цікаве опитування і опублікувала гаряче фото.