Принцы Гарри и Уильям наконец откровенно пообщались после похорон: видео воссоединения

Принц Гарри после похорон принца Филиппа , герцога Эдинбургского, пообщался со своим братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, хотя во время самой церемонии они стояли порознь.

Судя по кадрам можно предположить, что между братьями, которые не виделись около года после "скандального" переезда Гарри с супругой Меган Маркл и маленьким сыном Арчи, наконец "растаял лед" в отношениях.

Когда Гарри прилетел из Лос-Анджелеса в Британию на похороны, он изолировался в коттедже "Фрогмор" на территории Виндзора.

На церемонии прощания с принцем Филиппом сегодня они встали отдельно, чтобы пройти за гробом своего дедушки, и сели отдельно в часовне Святого Георгия, и выглядели мрачно.

Тем не менее, похоже, братья сдержали свое слово, отложив в сторону разногласия и сосредоточившись на трауре по герцогу Эдинбургскому.

Принц Уильям и принц Гарри на церемонии прощания с дедушкой, принцем Филиппом (фото: sky news)

Момент воссоединения наступил после спонтанного решения некоторых членов королевской семьи вернуться в Виндзорский замок из часовни пешком, несмотря на то, что им были предоставлены государственные машины.

Принцы Гарри и Уильям вместе с Кейт Миддлтон пообщались после похорон Филиппа (фото: PIXEL8000 / sky news)

Выйдя из службы, они поклонились Королеве, когда ее увозили на своем Бентли, прежде чем Гарри и Кейт начали разговор. Когда скорбящие покинули часовню, Уильям замедлил шаг, чтобы позволить жене и брату себя догнать.

Принцы шли бок о бок, а справа от Гарри следовала герцогиня Кембриджская. Они глубоко погрузились в беседу, часто поглядывая друг на друга.

Видео: Принц Гарри и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон пообщались после церемонии прощания с Филиппом

Ранее подруга Меган Маркл Гейл Кинг рассказывала, что в марте Гарри разговаривал со своими братом и отцом после резонансного интервью с Опрой Уинфри, но переговоры были "непродуктивными". По словам королевских источников, братья "очень хотели провести время вместе всей семьей" после похорон, поскольку они отложили свои разногласия в сторону, чтобы достойно почтить память дедушки.