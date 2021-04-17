Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

В Виндзоре проходит церемония похорон принца Филиппа , герцога Эдинбургского. Королева Великобритании Елизавета II в траурном наряде прибыла на процессию, чтобы попрощаться со своим мужем, который умер в прошлую пятницу, не дожив до своего столетия всего пару месяцев.

Появились фото, как 94-летний монарх вместе с фрейлиной в автомобиле Bentley ехала на процессию. Обе они в черных одеждах.

Елизавета II приехала на церемонию прощания (фото: sky news)

Королева вышла и остановилась у гроба Филиппа, чтобы в этот самый скорбный день попрощаться с супругом. Во время службы Елизавета II сидела одна.

Елизавета II прощается с принцем Филиппом возле его гроба (фото: sky news / thesun.co.uk)

В Виндзорском замке перед похоронами собрались высокопоставленные члены королевской семьи.

Принц Гарри, который без беременной жены Меган Маркл приехал из США на церемонию прощания с дедушкой, стоял отдельно от своего старшего брата принца Уильяма, когда старшие члены королевской семьи собирались на службу.

Принц Уильям и принц Гарри на церемонии прощания с дедушкой, принцем Филиппом (фото: thesun.co.uk)

Перед этим герцог и герцогиня Кембриджские - принц Уильям и Кейт Миддлтон - попал в объективы фотографов по дороге в Виндзорский замок из Кенсингтонского дворца.

Кейт была одета во все черное, ее лицо закрывала сетчатая вуаль. На ней также потрясающее жемчужное ожерелье, принадлежащее королеве, и серьги-подвески. Кроме того, герцогиня надела ожерелье, которое носила принцесса Диана. Уильям был в черный костюм, с черным галстуком и маске.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: thesun.co.uk)

Его отец принц Чарльз приехал в замок на Tesla, и присоединился к жене Камилле.

Принц Чарльз с женой Камиллой (фото: thesun.co.uk)

Перед похоронами члены семьи также встретились с принцессой Беатрис и ее мужем Эдуардо Мапелли Моцци.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци (фото: thesun.co.uk)

Начало церемониальных мероприятий стартовало еще в 15:00 (по киевскому времени), когда гроб принца Филиппа, покрытый его личным штандартом вместе с его мечом, морской фуражкой и венком из цветов, был перенесен из частной часовни во Внутренний зал Виндзорского замка.

Герцога Эдинбургского везут на модифицированном зеленом авто Land Rover, который был специально адаптирован как катафалк.

Похоронная церемония принца Филиппа (фото: sky news / thesun.co.uk)