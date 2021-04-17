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Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Новина українською → Великобритания, Суббота 17 апреля 2021 17:59
Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото) Фото: принц Филипп, герцог Эдинбургский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Виндзоре проходит церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королева Великобритании Елизавета II в траурном наряде прибыла на процессию, чтобы попрощаться со своим мужем, который умер в прошлую пятницу, не дожив до своего столетия всего пару месяцев.

Об этом сообщает The Sun.

Появились фото, как 94-летний монарх вместе с фрейлиной в автомобиле Bentley ехала на процессию. Обе они в черных одеждах.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Елизавета II приехала на церемонию прощания (фото: sky news)

Королева вышла и остановилась у гроба Филиппа, чтобы в этот самый скорбный день попрощаться с супругом. Во время службы Елизавета II сидела одна.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Елизавета II прощается с принцем Филиппом возле его гроба (фото: sky news / thesun.co.uk)

В Виндзорском замке перед похоронами собрались высокопоставленные члены королевской семьи.

Принц Гарри, который без беременной жены Меган Маркл приехал из США на церемонию прощания с дедушкой, стоял отдельно от своего старшего брата принца Уильяма, когда старшие члены королевской семьи собирались на службу.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Принц Уильям и принц Гарри на церемонии прощания с дедушкой, принцем Филиппом (фото: thesun.co.uk)

Перед этим герцог и герцогиня Кембриджские - принц Уильям и Кейт Миддлтон - попал в объективы фотографов по дороге в Виндзорский замок из Кенсингтонского дворца.

Кейт была одета во все черное, ее лицо закрывала сетчатая вуаль. На ней также потрясающее жемчужное ожерелье, принадлежащее королеве, и серьги-подвески. Кроме того, герцогиня надела ожерелье, которое носила принцесса Диана. Уильям был в черный костюм, с черным галстуком и маске.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: thesun.co.uk)

Его отец принц Чарльз приехал в замок на Tesla, и присоединился к жене Камилле.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Принц Чарльз с женой Камиллой (фото: thesun.co.uk)

Перед похоронами члены семьи также встретились с принцессой Беатрис и ее мужем Эдуардо Мапелли Моцци.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци (фото: thesun.co.uk)

Начало церемониальных мероприятий стартовало еще в 15:00 (по киевскому времени), когда гроб принца Филиппа, покрытый его личным штандартом вместе с его мечом, морской фуражкой и венком из цветов, был перенесен из частной часовни во Внутренний зал Виндзорского замка.

Герцога Эдинбургского везут на модифицированном зеленом авто Land Rover, который был специально адаптирован как катафалк.

Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)Елизавета II в трауре, Гарри с Уильямом порознь: как королевская семья прощается с Филиппом (фото)

Похоронная церемония принца Филиппа (фото: sky news / thesun.co.uk)

Ранее мы рассказывали про полный порядок церемонии похорон принца Филиппа 17 апреля.

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