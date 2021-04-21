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Принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II

Новина українською → Великобритания, Среда 21 апреля 2021 11:33
Принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Принц Гарри, который по данным СМИ, планировал остаться в Великобритании на день рождения Елизаветы II, покинул родину накануне юбилея королевы.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 20 апреля автомобиль принца Гарри увидели выезжающем из частного терминала в аэропорту Лос-Анджелеса некоторое время спустя после приземления самолета American Airlines из Британии.

Таким образом, внук Елизаветы II покинул бабушку за день до ее 95-го дня рождения. Он предпочел вернуться к беременной супруге Меган Маркл и сыну Арчи, которому исполнится два годика 6 мая.

При этом воссоединиться с женой и малышом сразу же в день прибытия у Гарри не получится.

Королевскому внуку предстоит провести 10 дней в карантине - это требование для международных путешественников, прибывающих в США.

Отметим, что королева Елизавета из-за траура по мужу принцу Филиппу отменила все торжественные мероприятия по поводу своего дня рождения. Ожидается, что сын Елизаветы, принц Чарльз, и внук - принц Уильям - также не посетят королеву в день ее рождения.

Напомним, что принц Гарри прилетел в Великобританию 11 апреля после смерти дедушки принца Филиппа. Внук Елизаветы II остался на похорон герцога Эдинбургского, где воссоединился с семьей.

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