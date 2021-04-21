Принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II

Принц Гарри, который по данным СМИ, планировал остаться в Великобритании на день рождения Елизаветы II, покинул родину накануне юбилея королевы.

Сообщается, что 20 апреля автомобиль принца Гарри увидели выезжающем из частного терминала в аэропорту Лос-Анджелеса некоторое время спустя после приземления самолета American Airlines из Британии.

Таким образом, внук Елизаветы II покинул бабушку за день до ее 95-го дня рождения. Он предпочел вернуться к беременной супруге Меган Маркл и сыну Арчи, которому исполнится два годика 6 мая.

При этом воссоединиться с женой и малышом сразу же в день прибытия у Гарри не получится.

Королевскому внуку предстоит провести 10 дней в карантине - это требование для международных путешественников, прибывающих в США.

Отметим, что королева Елизавета из-за траура по мужу принцу Филиппу отменила все торжественные мероприятия по поводу своего дня рождения. Ожидается, что сын Елизаветы, принц Чарльз, и внук - принц Уильям - также не посетят королеву в день ее рождения.