Вытянули: зрители разочарованы победителем Голоса країни

Голос країни 2019 завершился победой Оксаны Мухи
В воскресенье, 21 апреля, на канале 1+1 состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос країни. Это был Суперфинал, в котором сразились четыре тренера и четыре исполнителя: Виктория Олейник, Андрей Хайят, Карина Арсентьева и Оксана Муха.
В итоге небольшое преимущество зрители отдали Оксане Мухе, которая стала новым победителем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою очередь, с первой попытки стал тренером-чемпионом.
Последней песней, исполненной Оксаной Мухой стала композиция "Де ти тепер", Квитки Цисык.
Голос країни 2019 - финальное выступление Оксаны Мухи с песеней "Де ти тепер" (видео: YouTube/Голос країни)
При этом в сети победу Мухи, которую называют возрождением легендарной Квитки Цисык, восприняли неоднозначно. Некоторые считают, что ее победа была очевидной, поскольку по мнению зрителей, исполнительницу тянули с самого начала. Кроме того певицу критикуют за однотипность на протяжении всего шоу.
Но многие пользователи все же называют победу Оксаны Мухи вполне заслуженной, поскольку певицу считают душой украинской песни.
Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".
Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".