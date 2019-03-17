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Голос країни 2019: 9 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    17.03.2019 - 09:34
Голос країни 2019: 9 выпуск смотреть онлайн
Помирятся ли Потап и Дан Балан, которые повздорили в прошлом эфире?

Сегодня, 17 марта, состоится девятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 9 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 9 выпуск смотреть онлайн

Второй эфир вокальных битв станет действительно эмоциональным и насыщенным. Продюсеры шоу пообещали, что Монатик не сможет сдержать своих эмоций, а Тина Кароль поделиться своим сокровенным секретом.

Напомним, что в прошлом эфире всем звездным наставникам приходилось принимать не самые простые решения, выгоняя из шоу действительно талантливых исполнителей.

В девятом эфире на сцену выйдет один из фаворитов шоу, Дэвид Аксельрод, который известен многим, как Владимир Ткаченко, которому будет противостоять талантливая исполнительница из Риги, Яна Клавиня. 

Но это только цветочки. Молдавская исполнительница и, по совместительству, звезда You Tube, Екатерина Бегу, будет противостоять киевлянину Аелксндру Тесленко. Оба исполнителя представляют команду Дана Балана.

Однако и это еще не все. В прошлом эфире произошел очень серьезный конфликт между звездными наставниками шоу, Даном Баланом и Потапом. Смогут ли тренера "зарыть топор войны" и честно смотреть друг другу в глаза, узнаем уже в 21:00.

Девятый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. 

 

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