Витягнули: глядачі розчаровані переможцем Голоса країни

Голос країни 2019 завершився перемогою Оксани Мухи
У неділю, 21 квітня, на каналі 1+1 відбувся чотирнадцятий випуск 9 сезону шоу Голос країни. Це був Суперфінал, в якому змагалися чотири тренера і чотири виконавці: Вікторія Олійник, Андрій Хайят, Карина Арсентьєва і Оксана Муха.
У підсумку невелику перевагу глядачі віддали Оксані Мусі, яка стала новим переможцем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою чергу, з першої спроби став тренером-чемпіоном.
Останньою піснею, виконаною Оксаною Мухою стала композиція "Де ти тепер", Квітки Цісик.
Голос країни 2019 - фінальний виступ Оксани Мухи з песеней "Де ти тепер" (відео: YouTube/Голос країни)
При цьому в мережі перемогу Мухи, яку називають відродженням легендарної Квітки Цісик, сприйняли неоднозначно. Деякі вважають, що її перемога була очевидною, оскільки на думку глядачів, виконавицю тягнули з самого початку. Крім того співачку критикують за однотипність протягом всього шоу.
Але багато користувачів все ж називають перемогу Оксани Мухи цілком заслуженою, оскільки співачку вважають душею української пісні.
Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".
Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".