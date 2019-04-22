Суперфинал: как прошел 14 эфир Голоса країни

Один из этих наставников стал победителем главного вокального шоу страны!

Сегодня, 21 апреля, состоялся 14 выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 21 апреля, на канале 1+1 состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Это был Суперфинал!

Сегодня страна должна была узнать не только имя нового президента, но и победителя главного вокального шоу страны. Четыре тренера, четыре исполнителя, и только один победитель!

Первой на сцену вышла Виктория Олейник, которой, конечно же, было сложнее всех, ведь открывать эфир это всегда волнительно.

Оксана Муха выступила с легендарной композицией, которая покорила всех зрителей, которые пришли на Суперфинал шоу!

Карина Арсентьева выступила не менее эффектно.

Андрей Хайат закрывал первый этап Суперфинала, выступая со своей композицией последним. Известная песня группы ВВ - "Весна", как это часто бывало ранее, была исполнена в этно стиле.

Дальше нас ожидало первое важное решение зрителей, ведь квартет превратился в трио, а шоу покинула представительница команды Монатика, Виктория Олейник.

Второй раунд!

Во втором этапе суперфинала участники исполнили свои композиции в тандеме с наставниками.

Потап и Карина Арсентьева, как и всегда, были оригинальными и очень яркими.

Дан Балан, который неоднократно говорил про любовь к украинской песне и душе, не кривил душой, исполнив в решающем этапе украинскую композицию.

Тина Кароль, в свою очередь, не была бы сама собой, если бы не исполнила со своим подопечными шикарную, очень вокальную композицию.

По результатам второго этапа главное вокальное шоу страны лишились последнего мужчины - участника проекта. Зрители решили, что Андрей Хайат не будет продолжать битву за победу, на что Тина Кароль отреагировала невероятным недоумением.

Третий раунд. Решающий!

В заключительном этапе все было максимально просто. Участницы исполнили по одной композиции, после чего страна узнала победителя проекта.

Карина Арсентьева подготовила, пожалуй, самую трогательную композицию этого вечера, продемонстрировав сумасшедшие вокальные данные.

Оксана Муха, можете не сомневаться, ответила не менее эффектно.

Но перед тем, как сказать, кто же победил в девятом сезоне главного вокального шоу страны, мы хотим напомнить, что в этот вечер на сцене проекта была масса приятных сюрпризов.

В первую очередь, стоит отметить выступления звезд украинского шоу-бизнеса:

The Hardkiss

Бодрое выступление Дана Балана.

Монатик со своим новым треком, который набрал за несколько дней почти 4 миллиона просмотров на YouTube

Зажигательная Ольга Полякова

Дует Тины Кароль и группы Бумбокс

Но все, безусловно, ждали результатов финального голосования. Карина или Оксана? Арсентьева или Муха? Потап или Дан Балан? В итоге небольшое преимущество зрители отдали Оксане Мухе, которая стала новым победителем шоу Голос країни! Дан Балан, в свою очередь, с первой попытки стал тренером чемпионом!