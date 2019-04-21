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Голос країни 2019: 14 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    21.04.2019 - 07:53
Голос країни 2019: 14 выпуск смотреть онлайн
Победить должен только один... или одна!

Сегодня, 21 апреля, состоится четырнадцатый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 21 апреля, на телеканале 1+1 состоится 14 эфир вокального шоу Голос країни 9. Именно сегодня зрители узнают, кто же станет победителем, народным голосом девятого сезона, ведь сегодня Суперфинал!

Голос країни 2019: 14 выпуск смотреть онлайн

фото:пресс-служба 1+1

В каждой команде осталось ровно по одному участнику, который продолжает борьбу за победу в проекте. Напомним, что в команде Дана Балана в суперфинал вышла Оксана Муха, Потап доверился яркой Карине Арсентьевой, Тина Кароль сделала ставку на мужчину в лице Андрея Хайата, а Монатик пойдет до "конца" с Викторией Олейник.

Как будет проходить Суперфинал?

Решающий эфир будет состоять из трех частей, трех этапов. В каждом раунде будет вылетать один участников, пока конкурсантов не останется двое.

Чего ожидать от 14-го эфира?

Во-первых, Дан Балан, который весь сезон говорил, что проникся душой украинского народа, наконец-то, покажет это, что называется, на деле. Звездный наставник пообещал исполнить композицию на украинском языке.

Во-вторых, мы увидим Потапа в образе лирического героя, что не свойственного брутальному реперу.

В-третьих, конечно же, зрителей ожидает множество сюрпризов. Это и совместная песня участников с тренерами, и выступления звезд шоу-бизнеса (в гости даже пожалует Ольга Полякова), и многое другое.

Уже сегодня ночью зритель узнает, кто же победит в девятом сезоне главного вокального шоу страны и, что немаловажно, получит главный приз - квартиру в ЖК "Кристалл" от НОВОБУДОВА.

Начало решающего эфира шоу в 21:30.

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