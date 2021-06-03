Выступавшая в Крыму российская группа "Фактор-2" разыгрывает билеты на концерт в Украине

Российская группа "Фактор-2", которая в апреле выступала в оккупированном Крыму, разыгрывает билеты на свой ближайший концерт в Украине.

Об этом рассказал Александр Гром на своей странице в Facebook.

Он также отметил в своем посте СБУ и мэра Винницы Сергея Моргунова. Дело в том, что группа опубликовала фото из Винницы и предложила своим слушателям угадать, в каком городе будет следующий концерт в Украине. Фактор-2 в Виннице (фото: facebook.com/faktor2) Гром вспомнил, что в этом году группа вышла на сцену в Симферополе. Пользователи сети прокомментировали это. Ну фото точно старое;

К сожалению, нет, они действительно были в Виннице на днях;

Могли в Крым заезжать через Украину... и поэтому нет в списках;

Пора закрыть границы с Рашкой и ограничить возраст въезда.