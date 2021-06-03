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Выступавшая в Крыму российская группа "Фактор-2" разыгрывает билеты на концерт в Украине

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Четверг 03 июня 2021 07:29
Выступавшая в Крыму российская группа "Фактор-2" разыгрывает билеты на концерт в Украине Фото: Фактор-2 (facebook.com/faktor2)
Автор: Styler

Российская группа "Фактор-2", которая в апреле выступала в оккупированном Крыму, разыгрывает билеты на свой ближайший концерт в Украине.

Об этом рассказал Александр Гром на своей странице в Facebook.

Он также отметил в своем посте СБУ и мэра Винницы Сергея Моргунова. Дело в том, что группа опубликовала фото из Винницы и предложила своим слушателям угадать, в каком городе будет следующий концерт в Украине.

Выступавшая в Крыму российская группа &quot;Фактор-2&quot; разыгрывает билеты на концерт в Украине

Фактор-2 в Виннице (фото: facebook.com/faktor2)

Гром вспомнил, что в этом году группа вышла на сцену в Симферополе.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Ну фото точно старое;
  • К сожалению, нет, они действительно были в Виннице на днях;
  • Могли в Крым заезжать через Украину... и поэтому нет в списках;
  • Пора закрыть границы с Рашкой и ограничить возраст въезда.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал из-за приезда в город ранее запрещенного российского рэпера Басты. В январе 2018 года артист попал в список СБУ, как лицо, которое угрожает национальной безопасности Украины. Позже в сентябре 2020 года его удалили из этого списка.

Но это не успокоило активистов, которые вспомнили, как Баста выбирал лучшую песню о незаконно построенном крымском мосту.

Позже охранники Басты набросились на мужчину в центре Киева из-за вопроса о Крыме.

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