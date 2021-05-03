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Ранее запрещенного СБУ рэпера Басту заметили в Киеве: активисты сильно возмущены

Новина українською → Киев, Понедельник 03 мая 2021 22:00
Ранее запрещенного СБУ рэпера Басту заметили в Киеве: активисты сильно возмущены Фото: Баста (instagram.com/bastaakanoggano)
Автор: Styler

Сегодня, 3 мая, в одном из ресторанов Киева заметили российского рэпера Басту, настоящее имя которого Василий Вакуленко. При этом ранее ему было запрещено приезжать в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом рассказал активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

"Просто сейчас в Киеве на Крещатике в ресторане "Мокко" сидит гражданин РФ Василий Вакуленко, он же Баста. Басту пустили в страну несмотря на то, что он ранее посещал оккупирован Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию", - написал Стерненко.

Стоит отметить, что в январе 2018 рэпер попал в список СБУ, как лицо, которое угрожает национальной безопасности Украины. Позже в сентябре 2020 года его удалили из этого списка.

По словам Стерненко, есть еще одно очень серьезное основание запретить въезд Басте. Это связано с тем, что он выбирал лучшую песню о крымском мосту, который незаконно был построен оккупантами.

"Припев песни "столь желанный крымский мост соединил 2 берега России", - написал активист.

"Концерт Басты в Киеве запланировано на конец июня. И я очень прошу вас писать и говорить об этом позорном инциденте. Это важно", - добавил Стерненко.

Он также готов заплатить денежное вознаграждение тому, у кого есть информация касательно места остановки и перемещения Басты.

В сети также появилось видео, на котором видно, что возле ресторана "Мокко" собрались люди, и им не нравится, что среди их посетителей есть Баста.

Напомним, в сети появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой.

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