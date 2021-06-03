Російський гурт "Фактор-2", який виступав в Криму, розігрує квитки на концерт в Україні
Російський гурт "Фактор-2", який у квітні виступив в окупованому Криму, розігрує квитки на свій найближчий концерт в Україні.
Про це розповів Олександр Гром на своїй сторінці в Facebook.
Він також відмітив у своєму пості СБУ і мера Вінниці Сергія Моргунова. Річ у тім, що гурт опублікував фото з Вінниці і запропонував своїм слухачам вгадати, в якому місті буде наступний концерт в Україні.
Фактор-2 у Вінниці (фото: facebook.com/faktor2)
Гром згадав, що в цьому році гурт вийшов на сцену в Сімферополі.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Ну фото точно старе;
- На жаль, ні, вони дійсно були в Вінниці на днях;
- Могли в Крим заїжджати через Україну... і тому немає в списках;
- Пора закрити кордони з Рашкою і обмежити вік в'їзду.
Нагадаємо, в Києві розгорівся скандал через приїзд в місто раніше забороненого російського репера Басти. У січні 2018 року артист потрапив в список СБУ, як особа, що загрожує національній безпеці України. Пізніше у вересні 2020 року його видалили з цього списку.
Але це не заспокоїло активістів, які згадали, як Баста вибирав найкращу пісню про незаконно побудований кримський міст.
Пізніше охоронці Басти накинулися на чоловіка в центрі Києва через питання про Крим.