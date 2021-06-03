Російський гурт "Фактор-2", який виступав в Криму, розігрує квитки на концерт в Україні

Російський гурт "Фактор-2", який у квітні виступив в окупованому Криму, розігрує квитки на свій найближчий концерт в Україні.

Про це розповів Олександр Гром на своїй сторінці в Facebook.

Він також відмітив у своєму пості СБУ і мера Вінниці Сергія Моргунова. Річ у тім, що гурт опублікував фото з Вінниці і запропонував своїм слухачам вгадати, в якому місті буде наступний концерт в Україні. Фактор-2 у Вінниці (фото: facebook.com/faktor2) Гром згадав, що в цьому році гурт вийшов на сцену в Сімферополі. Користувачі мережі прокоментували це. Ну фото точно старе;

На жаль, ні, вони дійсно були в Вінниці на днях;

Могли в Крим заїжджати через Україну... і тому немає в списках;

Пора закрити кордони з Рашкою і обмежити вік в'їзду.