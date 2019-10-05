Высокий уровень опасности: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 6 октября - синоптики сообщили о высоком уровне опасности (коллаж: РБК-Украина)

Погодные условия в Украине будут сложными

Погода в Украине 6 октября будет мокрой, холодной и облачной. Кроме того, ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности и заморозки ІІ уровня опасности, начиная с понедельника. Возможен снег с дождем. О том, чего ждать украинцам в воскресенье, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, уровень тепла опустится до +7... +9 градусов на Западе Украины. При этом в восточных регионах будет +8... +14 градусов. В Киеве уровень тепла будет держаться в пределах +8... +10 градусов. Чем южнее, тем погода будет теплее: в Черкасской и Кировоградской областях - +10... +12 градусов, в приморских регионах +12... +15 градусов тепла.

Погода в Украине 6 октября (коллаж: РБК-Украина)

Что касается осадков, то они будут преимущественно не обильными. Только на юго-западе страны синоптики прогнозируют ливни. В целом, дожди ожидаются в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях. В остальных регионах - солнечная погода с переменной облачностью.

"5-8 октября в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 ° (II уровень опасности, оранжевый), 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 ° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в прогнозе.

Погода в Украине 6 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Народный прогноз: о том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

Напомним, что ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды.