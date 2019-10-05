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Завтра в Украине возможны дожди и снег

Новости » Общество    05.10.2019 - 13:16
Завтра в Украине возможны дожди и снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах ожидается мокрый снег

Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, принесет в северные и западные области дожди и мокрый снег. Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По данным синоптика, завтра в северных и западных областях ожидаются дожди, в районе Карпат возможен мокрый снег. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от +6 до +13. В южных и северных областях будет теплее: от +12 до +17.

В Киеве завтра прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха будет держаться на уровне +10 градусов.

Отмечается, что прохладная и дождливая погода сохранится в Украине и в понедельник, 7 октября. В северных, западных и большинстве центральных областей прогнозируются заморозки, а днем понижение температуры до +6...+11. На юге и востоке днем до +10...+16.Завтра в Украине возможны дожди и снег

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Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в южных, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Там синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с грозой.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что на выходных в Украине резко снизится температура воздуха, местами возможен снег. В воскресенье, 5 октября, прогнозировались дожди в некоторых северных, восточных и южных областях. В Киеве днем от +11 до +14.

В Карпатах снова пошел снег Сегодня Украину охватят дожди с грозами
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