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Морозы до -3 градусов: синоптик дала экстренный прогноз погоды

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 14:36
Морозы до -3 градусов: синоптик дала экстренный прогноз погоды
Погода в Украине 6 и 7 октября - синоптик дала холодный прогноз (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине 6 и 7 октября принесет много осадков и морозы

Погода в Украине в воскресенье и понедельник, 6-7 октября, будет дождливой и холодной. Осадки ожидаются преимущественно в западных и северных областях. Днем средняя температура по стране будет равна +10 градусам. При этом ночью температура будет морозной. Об этом в своем прогнозе заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. На Западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра +6... +13, на Юге и Востоке +12... +17 градусов", - пишет синоптик.

Морозы до -3 градусов: синоптик дала экстренный прогноз погоды

Погода в Киеве 6 и 7 октября - прогноз синоптика Натальи Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Наталья Диденко также составила прогноз на воскресенье и понедельник для жителей и гостей Киева.

"Киевляне! В воскресенье будет дождь и около +10 градусов. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6... +8 градусов", - добавила она.

Морозы до -3 градусов: синоптик дала экстренный прогноз погоды

Погода в Киеве 6 и 7 октября - прогноз синоптика Натальи Диденко (иллюстративное фото: pixabay.com)

Синоптик прогнозирует похолодания в понедельник и выпадение осадков на Востоке Украины.

"Понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным. На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6... +11 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре и районах будет немного теплее, днем +10... +16 градусов. Дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины. Днем в понедельник осадки наиболее вероятны у западных и северных областях, возможен местами мокрый снег!" - добавила синоптик.

Диденко также добавила, что 5 октября, в субботу в Кривом Роге, Одессе, Днепре, Херсоне +10 градусов, а в Ялте, Харцызске до +18... +20 градусов.

Морозы до -3 градусов: синоптик дала экстренный прогноз погоды

Погода в Киеве 6 и 7 октября - прогноз синоптика Натальи Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в Украине ожидаются дожди и шквальный ветер.

Завтра в Украине возможны дожди и снег В Украине ожидаются сильные заморозки
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