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Синоптик предупредила о заморозках в Киеве

Новости » Общество    05.10.2019 - 13:33
Синоптик предупредила о заморозках в Киеве
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Снижение температуры ожидается 7 октября

Погода в Киеве 7 октября принесет ночные заморозки в воздухе. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в понедельник температура воздуха в столице ночью и утром опустится до -3 градусов. Днем в Киеве будет прохладно, столбики термометров будут держаться на уровне +6...+8 градусов.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украине в период с 7 по 9 октября ожидаются сильные заморозки. В северных, западных и центральных областях возможно снижение температуры воздуха до 0...-5 градусов. В понедельник, 7 октября, на юге и востоке ожидаются заморозки до 0...-6 градусов на поверхности почвы.

Также синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 6 октября, в северных и западных областях ухудшатся погодные условия. Ожидаются сильные дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. В Киеве завтра также ожидается небольшой дождь, температура воздуха будет держаться на уровне +10 градусов.

Кроме того, украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в субботу, 5 октября. Сегодня в южных, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях прогнозируют сильные дожди, местами с грозой.

В Карпатах снова пошел снег Сегодня Украину охватят дожди с грозами
Новости Украины Гидрометцентрзаморозкидиденко
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