Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются ливни и грозы

Погода в Украине 5 октября существенно ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в южных, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях пройдут сильные дожди, а кое-где с грозами.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что сегодня, 5 октября, в Украине ожидаются сильные дожди с грозами и шквальный ветер. В Приазовье днем прогнозируются порывы ветра до 20 м/с.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет держаться в пределах +10...+15, на востоке и юге поднимется до +16...+21. В Карпатах ожидается мокрый снег, днем +1...+6.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что на выходных в Украине резко снизится температура воздуха, возможен снег. В частности, 5 октября ожидаются дожди в некоторых северных, восточных и южных областях. В Киеве также будет холодно, днем от +11 до +14.