Прорастут даже на подоконнике: как вырастить белые грибы дома (инструкция)

Все, кто когда-либо ходил в лес за грибами, скорее всего знают, что самой желанной находкой является белый гриб (или боровик). Представьте, если бы вы смогли собирать свежие лесные грибы не дожидаясь сезона?

Как вырастить белые грибы у себя дома - рассказали эксперты YouTube-канала Грибы UA .

Способ разведения лесных грибов дома

Как известно, грибы размножаются спорами, поэтому нам понадобятся грибы того вида, который мы хотим вырастить.

Берем 2-3 зрелых белых гриба среднего размера или один большой и перекручиваем их в мясорубке, или мелко нарезаем ножом.

Далее наши грибы надо замочить в воде, а также добавить дрожжи. Важно использовать воду природного происхождения, вроде, дождевой воды, воды из реки или озера.

На наше количество грибов надо 5 литров воды и 50 граммов "живых" дрожжей.

Полученную смесь мы наливаем в сосуд с открытым верхом, накрываем тканью и ставим в темное теплое место на две недели.

Важно! Количество смеси вы можете увеличивать и уменьшать пропорционально. Описанной выше смеси хватит, чтобы полить приусадебный участок.

Белый гриб на огороде (кадр из видео YouTube/грибы UA)

За две недели споры под воздействием дрожжей, активируются для создание новой грибницы. Поэтому из готовой смеси мы берем 200 граммов раствора на двухлитровую бутылку "природной воды". Этого количества хватит на то, чтобы пролить все горшки с цветами на наших балконах. Смесь, которая у вас осталась, можете раздать друзьям или соседям.

Если вы живете в частном доме, ту смесь, которая у вас осталась, можно разлить в теневых, влажных местах, таких как клумбы, места вдоль ограждения или же в любых других влажных местах вашего участка.

Белый гриб на огороде (кадр из видео YouTube/грибы UA)

Польза белых грибов

Белые грибы имеют множество полезных компонентов. Например, их свойства славятся способностью стимулировать секрецию пищеварительных соков.

В белых грибах содержатся такие витамины и микроэлементы: витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин В3, витамин РР, витамин В9 (фолиевая кислота), витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол), калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, кобальт, марганец, фтор, цинк, йод, медь и сера.

Благодаря большому количеству серы и полисахаридов белые грибы уменьшают вероятность появления онкологических заболеваний.

Белые грибы также обладают противоинфекционными, ранозаживляющими, противоопухолевыми и иммунозащитными свойствами.

Кроме того, благодаря лецитину, который входит в состав белых грибов, уменьшается риск образования холестериновых отложений на стенках сосудов. Поэтому белые грибы следует употреблять при атеросклерозе и анемии.

А благодаря аминокислотам, употребление белого гриба способствует восстановлению клеток. В результате наибольшую пользу получают клетки глаз, почек, печени и костного мозга.

Белый гриб на огороде (кадр из видео YouTube/грибы UA)