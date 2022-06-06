ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція)

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 20:00
Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція) Білий гриб (кадр з відео YouTube/Гриби UA)
Автор: Микита Мельников

Всі, хто коли-небудь ходив в ліс по гриби, скоріш за все знають, що найбажанішою знахідкою є - білий гриб (або боровик). Уявіть, якби ви змогли збирати свіжі лісові гриби не чекаючи сезону?

Як виростити білі гриби в себе дома - розповіли експерти YouTube-каналу Гриби UA.

Спосіб розведення лісових грибів вдома

Як відомо, гриби розмножуються спорами, тож нам знадобляться гриби того виду, який ми хочемо виростити.

Беремо 2-3 зрілих білих гриба середнього розміру, або один великий та перекручуємо їх у м'ясорубці, або ж дрібненько нарізаємо ножем.

Далі наші гриби треба замочити у воді, а також додати дріжджі. Важливо використовувати воду "природного походження", на кшталт, дощової води, води з річки або озера.

На нашу кількість грибів треба 5 літрів води і 50 грамів "живих" дріжджів.

Отриману суміш ми наливаємо у посудину з відкритим верхом, накриваємо тканиною та ставимо у темне тепле місце на два тижні.

Важливо! Кількість суміші ви можете збільшувати й зменшувати пропорційно. Описаної вище суміші вистачить, щоб полити присадибну ділянку.

Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція)

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)

За два тижні спори під впливом дріжджів, активуються для створення нової грибниці. Тож з готової суміші ми беремо 200 грамів розчину на дволітрову пляшку "природної води". Цієї кількості вистачить на те, щоб пролити усі горшки з квітами на наших балконах. Суміш, яка у вас залишилась, можете роздати друзям або сусідам.

Якщо ви живете у приватному будинку, ту суміш, яка у вас залишилась, можна розлити у тіньових, вологих місцях, таких як клумби, місця вздовж огородження або ж в будь-яких інших найвологіших місцях вашої ділянки.

Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція)

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)

Користь білих грибів

Білі гриби мають безліч корисних компонентів. Наприклад, їх властивості славляться здатністю стимулювати секрецію травних соків.

У білих грибах містяться такі вітаміни та мікроелементи: вітамін В1 (тіамін), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В3, вітамін РР, вітамін В9 (фолієва кислота), вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін Е (токоферол), калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, кобальт, марганець, фтор, цинк, йод, мідь та сірка.

Завдяки великій кількості сірки та полісахаридів білі гриби зменшують вірогідність появи онкологічних захворювань.

Білі гриби також мають протиінфекційні, ранозагоювальні, протипухлинні та імунозахисні властивості.

Окрім того, завдяки лецитину, який входить до складу білих грибів, зменшується ризик утворення холестеринових відкладень на стінках судин. Тому білі гриби слід вживати при атеросклерозі та анемії.

А завдяки амінокислотам, вживання білого гриба сприяє відновленню клітин. В результаті найбільшу користь отримують клітини очей, нирок, печінки та кісткового мозку.

Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція)

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)

Раніше ми писали, куди вже зараз їхати грибникам на "тихе полювання".

Також днями грибників попередили про небезпеку, яка може коштувати здоров'я чи навіть життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
грибы
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими