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Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)

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Среда 01 июня 2022 17:49
Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото) Гриб Агроцибе ранний (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)
Автор: Татьяна Самарук

Украинских грибников предупредили об распространенном мифе, что грибы поедены животными съедобны. Однако, это не так и такая ошибка может стоить здоровье или даже жизнь.

В частности, съедобный гриб Агроцибе ранний почти невозможно найти невредимыми насекомыми, сообщил в Facebook-сообществе "Грибы Украины" Евгений Руденко.

Что известно о грибе

В частности, чаще всего эти грибы повреждают жуки-стафилины. Причем повреждения жуками настолько характерны, что их можно отнести к видовым признакам гриба.

"Обычно они прогрызают шапку снизу, делая отверстие в гименофори, часто не потребляя его поэтому он свисает возле проема в виде лохмоття, и вгрызаются в мякоть шляпки, делая в нем целые камеры до самой кутикулы. При этом при осмотре шляпки сверху заметны "прозрачные" глазки. Однако, нередко они прогрызают шляпку насквозь", - написал Руденко.

Также сейчас могут быть и другие виды похожие на эти.

Кроме того, важно знать, что определять съедобность грибов нужно исключительно по точной идентификации вида и по его видовым признакам. То есть следует учитывать, что съедобный гриб могут повредить ядовитые насекомые.

Добавим, что гриб Агроцибе ранний пригоден к употреблению. К тому же опытные грибники-гурманы едят его свежим, то есть без предварительного отваривания.

Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)Гриб Агроцибе ранний (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)

Ранее мы сообщали, куда сейчас ехать грибникам на "тихую охоту".

Также мы писали, когда можно ловить рыбу в Украине.

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