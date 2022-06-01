Грибников предупредили об опасности, которая может стоить здоровья или даже жизни (фото)

Украинских грибников предупредили об распространенном мифе, что грибы поедены животными съедобны. Однако, это не так и такая ошибка может стоить здоровье или даже жизнь.

Что известно о грибе

В частности, чаще всего эти грибы повреждают жуки-стафилины. Причем повреждения жуками настолько характерны, что их можно отнести к видовым признакам гриба.

"Обычно они прогрызают шапку снизу, делая отверстие в гименофори, часто не потребляя его поэтому он свисает возле проема в виде лохмоття, и вгрызаются в мякоть шляпки, делая в нем целые камеры до самой кутикулы. При этом при осмотре шляпки сверху заметны "прозрачные" глазки. Однако, нередко они прогрызают шляпку насквозь", - написал Руденко.

Также сейчас могут быть и другие виды похожие на эти.

Кроме того, важно знать, что определять съедобность грибов нужно исключительно по точной идентификации вида и по его видовым признакам. То есть следует учитывать, что съедобный гриб могут повредить ядовитые насекомые.

Добавим, что гриб Агроцибе ранний пригоден к употреблению. К тому же опытные грибники-гурманы едят его свежим, то есть без предварительного отваривания.

Гриб Агроцибе ранний (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)