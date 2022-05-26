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Сезон белых грибов: куда уже сейчас ехать грибникам на "тихую охоту"

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 13:57
Сезон белых грибов: куда уже сейчас ехать грибникам на "тихую охоту" Фото: белый гриб (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине начинается грибной сезон, и любители "тихой охоты" уже стали демонстрировать собранный "урожай" белых гигантов.

Куда украинцам стоит отправляться за белыми грибами - читайте в материале ниже

Сейчас активно стали собирать грибы в горных районах и лесных угодьях в Карпатах.

Так, сезон "охоты" на белые грибы на некоторых локациях в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях начинался не одномоментно, но ближе к 20-м числам мая и теперь в сети в тематических группах и пабликах стали все больше хвастаться собранной "добычей" местные грибники и гости региона.

Вот фото и видео о таких сборах:

Видео: сбор первых грибов в Карпатах

Сезон белых грибов: куда уже сейчас ехать грибникам на &quot;тихую охоту&quot;

Фото: скрин о собранных грибах в Карпатах

Видео: сбор белых грибов на Закарпатье в Хустском районе

Сезон белых грибов: куда уже сейчас ехать грибникам на &quot;тихую охоту&quot;

Фото: скрин об урожае собранных грибов на Закарпатье

Видео: в Карпатах стали собирать грибы

Советы грибникам и места для сборов

Как правило, в Карпатах белые грибы растут в определенное время - сезон начинается в середине июня и длится до середины октября. Но в этом году белые красавцы стали собирать уже в последнюю декаду мая.

Обычно белые грибы растут в елово-буковых или еловых лесах на высоте от 600 м до 1,4 км над уровнем моря. Опытные грибники советуют искать их прежде всего на южных склонах гор, полянах и окраинах долин в начале сезона, так как там земля прогревается быстрее. А вот в сильную жару грибы лучше искать во влажных мхах и на северных склонах, отмечают в горнолыжном курорте Shatruk.

На Закарпатье первыми лукошками белых грибов стали хвастаться грибники Хустского района, передает pmg.ua. В местных лесах начинают появляться черные буковые, которые также называют королевскими.

Кроме того, первые белые грибы находятся в Мукачевском и Виноградовском районах.

Обратим внимание! Сейчас строго запрещается посещать леса и лесопарки во многих областях в условиях военного положения, так как российские оккупанты оставили много мин и растяжек в местах, где проходили / проходят боевые действия. Кроме того - есть масса неразорвавшихся снарядов, которыми враг активно обстреливает территорию нашей страны. Запреты введены также, чтобы уменьшить угрозу возникновения пожаров в лесах и минимизацию их последствий.

Напомним также, что ранее в мае во Львовской области разрешили посещать леса с определенными ограничениями.

Также мы рассказывали, когда можно ловить рыбу в Украине, и публиковали календарь клева на июнь.

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