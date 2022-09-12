Выращиваем микрозелень дома: способы с бумагой, ватой и марлей
Микрозелень (микрогрин) обладает уровнем питательных веществ в десятки раз выше, чем у взрослых растений. Помимо этих особенностей, продукт пользуется популярностью также как визуальный, и вкусовой компонент в блюдах. Еще один плюс - относительная легкость выращивания.
Различные способы вырастить микрозелень в домашних условиях описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
- Микрогрин на бумаге
Вот способ выращивания микрозелени на бумаге, или же можно взять для этого бумажные полотенца.
Для начала смачиваем бумагу и укладываем ее на дно лотка таким образом, чтобы семена не находились в воде. Этот лоток следует накрыть прозрачным укрытием, после чего поместить в хорошо освещаемое место.
- Микрозелень с ватой
Тут может быть как обычная вата, так и ватные диски. Нужно уложить их на дно емкости, предварительно увлажнив. Сверху на такую вату следует положить семена, которые тоже перед этим были замочены в воде.
После емкость нужно укрыть - и так до появления всходов. Не забывайте проводить опрыскивания на регулярной основе, чтобы вата не высыхала.
- Способ с марлей
Марлю нужно сложить в несколько раз, после чего смочить в воде. На нее выкладываются семена. После следует применять обычный уход.
Когда зелень вырастет, ее можно извлечь с корнями, которые имеют большую пищевую ценность.
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