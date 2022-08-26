Зачем опытные садоводы подливают в горшки с цветами чай: насколько это полезно

Опытные садоводы часто рекомендуют подливать в горшки с цветами чай, а порой советуют еще и высыпать использованную заварку в землю.

Насколько эта процедура полезна и стоит ли так делать, рассказали в ProstoWay.

Польза чайной заварки для растений

Сухая заварка - отличная мульча для растений в жаркое время года. Больше всего пользы она приносит влаголюбивым растениям во время жары.

В состав чайной заварки входят минеральные вещества, полезные для почвы - калий, кальций, магний. Однако их содержание не очень большое.

Сухая чайная заварка улучшает структуру почвы и делает ее рыхлой. Это способствует лучшему воздухообмену.

Вред чайной заварки для растений

1. В состав чая входят дубильные вещества, которые могут повышать кислотность почвы. И такой уход понравится далеко не всем растительным культурам.

2. Если почва не будет успевать просыхать, то в горшках появится плесень. Это может повредить корни растения грибковыми заболеваниями и погубить цветы.

3. Если вы будете выливать в горшки с цветами остатки сладкого чая, то сахар привлечет в землю мошек и других вредителей.

Опытные садоводы отмечают, что если использовать чайную заварку аккуратно и выяснить заранее, какие цветы такое удобрение не любят, то можно получить немало пользы для комнатных растений. При этом обязательно нужно следить за состоянием почвы.