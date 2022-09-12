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Вирощуємо мікрозелень вдома: способи на папері, з ватою та марлею

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Понеділок 12 вересня 2022 07:26
Вирощуємо мікрозелень вдома: способи на папері, з ватою та марлею Фото: як вирощувати мікрозелень у домашніх умовах (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Мікрозелень (мікрогрін) володіє рівнем поживних речовин в десятки разів вище, ніж у дорослих рослин. Крім цих особливостей, продукт користується популярністю також як візуальний, і смаковий компонент у стравах. Ще один плюс - відносна легкість вирощування.

Різні способи виростити мікрозелень в домашніх умовах описані на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

  • Мікрогрін на папері

Ось спосіб вирощування мікрозелені на папері, або ж можна взяти для цього паперові рушники.

Для початку змочуємо папір і укладаємо його на дно лотка таким чином, щоб насіння не перебувало у воді. Цей лоток слід накрити прозорим укриттям, після чого помістити в місце, що добре освітлюється.

  • Мікрозелень з ватою

Тут може бути як звичайна вата, так і ватяні диски. Потрібно укласти їх на дно ємності, попередньо зволоживши. Зверху на таку вату слід покласти насіння, яке теж перед цим було замочене у воді.

Після ємність потрібно вкрити - і так до появи сходів. Не забувайте проводити обприскування на регулярній основі, щоб вата не висихала.

  • Спосіб з марлею

Марлю потрібно скласти в кілька разів, після чого змочити у воді. На неї викладаються насіння. Після слід застосовувати звичайний догляд.

Коли зелень виросте, її можна витягти з корінням, яке має велику харчову цінність.

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