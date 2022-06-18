Ученики Волынского лицея отказались от выпускного и отдали все деньги на помощь ВСУ

По ее словам, ученики Колковского лицея решили не праздновать выпускной. Поэтому они собрали средства и передали их на нужды Вооруженных Сил Украины.

Ученики лицея собрали 6 500 гривен и передали их координаторше волонтерского центра.

"Сегодня гордость переполняет сердце и душу за наших молодых людей. Почет и глубокое уважение вам, выпускники, родители и педагоги. Счастливой судьбы, исполнения желаний, мирного неба", - написала она.

Выпускники лицея передали деньги на нужды ВСУ (facebook.com/manevichi)

Сообщение координатора Маневичского волонтерского центра собрало много лайков и комментариев. Пользователи пишут, что поступок детей бесценен: