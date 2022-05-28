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Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото)

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 19:58
Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото) Харьковчанин плетет браслеты, чтобы помочь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Помочь военным во время войны в Украине хотят даже дети. В частности, 10-летний Иван Самсонов, который из-за военных действий вынужден был переехать с семьей из Харькова в Полтаву, также присоединился к сбору средств.

Об этом сообщает Суспильне.

Как парень помогает армии

Уже около трех месяцев парень изготавливает и продает браслеты. Деньги его родители перечисляют для Вооруженных сил Украины.

По словам мамы мальчика Татьяны Самсоновой, изделия пользуются спросом и за пределами государства.

"Если ему за один браслет вместо 20 гривен, которые он всегда говорит, присылают 300 гривен, то мы принципиально эти деньги не разделяем. И если 300 гривен заплатили, то 300 гривен на ВСУ и идут", - говорит мать.

Материалы для изготовления браслетов семья покупает самостоятельно, а еще их дают благотворители.

Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото)Украинец продает браслеты, и изъятые средства отправляет ВСУ (suspilne.media)

Также сообщается, что продает свои изделия мальчик каждую субботу в одном и том же месте. К тому же парень имеет заказ через интернет, в частности, из-за рубежа.

"К нам обратилась моя подруга, она находится в Германии. Она сделала репост и наши браслеты в количестве 25 штучек - патриотических желто-голубых мы отправили в Германию. И там с того хаба, условно говоря, из Франкфурта они разлетелись дальше. Это и в Милан и еще куда-то. У нас есть заказы в Соединенные Штаты, это тоже наши знакомые заказывали", - рассказывает Татьяна.

Кроме того, еще 33 браслета у Ивана заказала киевская волонтер. Она хочет их отправить военным на фронт в качестве талисманов.

"Сейчас у нас сумма тех средств, что мы передали, достигает почти 7 тысяч гривен. Не хватает около 200 гривен. Но на этой неделе он доделывает заказ, и сумма перевалит за 7 тысяч", - добавила Татьяна Самсонова.

Маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ (фото)

Украинец продает браслеты, и изъятые средства отправляет ВСУ (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей и передадут ВСУ.

Также мы писали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

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