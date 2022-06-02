В Киеве дети одной из школ отказались от выпускного в пользу ВСУ

В Украине продолжается война, которую развязала Россия 24 февраля. Украинские дети жертвуют всем, чтобы военные смогли побороть врага. Так, ученики одной из киевских школ отказались от проведения выпускного, а собранные деньги пожертвовали в фонд "Повернись живим".

Об этом сообщили на Facebook школьного учреждения.